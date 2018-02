Nieuwe toezichthouder bij Revant

Stichting Revant heeft een nieuw lid van de raad van toezicht. Per 1 januari is Robin Leus benoemd.

Dat maakte de raad van bestuur van Revant bekend op 6 februari.



Robin Leus RA EMITA is werkzaam als registeraccountant bij Verstegen Accountants en Adviseurs in Dordrecht en is gespecialiseerd in de zorgsector. Bij Revant is hij aangesteld als lid van de raad van toezicht en lid van de auditcommissie. Leus vervult de vacature die in december was ontstaan in de raad van toezicht na het vertrek van Jac van Meer.



Revant biedt jaarlijks medisch-specialistische revalidatiezorg aan zo’n negenduizend kinderen en volwassenen in West-Brabant en Zeeland, zowel klinisch als poliklinisch vanuit verschillende locaties in Breda, Goes en Terneuzen.