Van ontucht verdachte huisarts onderzocht

De Leidse huisarts (37) die verdacht wordt van misbruik van zijn eigen dochtertje, ontucht met drie jonge meisjes, bezit en vervaardigen van kinderporno en het stiekem filmen van patiënten, blijft vastzitten. Ook moet Maarten B. verplicht worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, besliste de rechtbank in Den Haag dinsdag.

Tot nu toe heeft B. geweigerd mee te werken aan onderzoek naar zijn gesteldheid. Zijn advocaat liet weten dat de huisarts medewerking weigert, omdat hij niet wil dat de resultaten in het openbaar worden besproken. "Hij beseft dat behandeling nodig is en dat er iets moet gebeuren", aldus de advocaat. Maar B. wil de onderzoeken liever intern houden.

De rechtbank liet dinsdag weten daar niet in mee te gaan. "Onderzoek is noodzakelijk. Wij hebben de resultaten nodig om te weten of de feiten waar u van verdacht wordt u aangerekend kunnen worden", aldus de rechter.

B. werd afgelopen oktober opgepakt. Hij zou jarenlang zijn dochter en drie andere meisjes hebben misbruikt en daar foto's en filmpjes van hebben gemaakt. De meisjes waren allemaal heel jong, geboren in 2010. Het misbruik zou vanaf hun tweede jaar zijn geweest. B. ontkent dat niet, maar zegt dat hij zich het niet kan herinneren.

Beelden

Het onderzoek is nog niet afgerond, liet de officier van justitie weten. Onder meer de beelden worden nog onderzocht van patiënten die hij heimelijk zou hebben gefilmd in de drie huisartspraktijken waar hij soms werkte.

B. was dinsdag aanwezig in de rechtbank tijdens de niet-inhoudelijke zitting, maar hij deed er het zwijgen toe. "Ik heb niets toe te voegen aan wat mijn advocaat heeft gezegd."

De nieuwe zitting staat gepland op 18 april. Het gaat dan weer om een niet-inhoudelijke zitting. (ANP)