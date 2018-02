Hbo Verpleegkunde krijgt 170 extra opleidingsplaatsen in Amsterdam

Het ministerie van OCW heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) toestemming gegeven de opleiding tot Verpleegkunde te verruimen met 170 extra plaatsen. Die forse groei wordt mogelijk doordat er extra stageplaatsen zijn gevonden.

Dat maakte het ministerie bekend op 6 februari. Er is een grote behoefte aan meer verpleegkundigen op hbo-niveau in Nederland. Edith Schippers, toenmalig minister van VWS, deed vorig jaar al een oproep om het aantal opleidingsplaatsen te vergroten. Er is onder hbo-leerlingen ook veel animo voor.

Numerus fixus

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs maakt met deze maatregel een uitzondering op de wet dat na 1 december het aantal studieplaatsen niet mag worden aangepast. De reden daarvoor is dat de belangstelling voor de opleiding veel groter is dan de numerus fixus die was gesteld aan de hand van het aantal beschikbare stageplaatsen in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het aantal stageplaatsen wordt flink verhoogd, nadat er ‘constructieve gesprekken’ zijn gevoerd met de Amsterdamse zorginstellingen.