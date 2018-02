Tweede Kamer wil meer openbare toiletten voor zieken

Het kabinet moet met gemeenten en winkeliers afspreken dat zij voor meer toiletten zorgen voor zieken, zwangeren en gehandicapten. Nu kunnen deze kwetsbare mensen bij hoge nood vaak nergens terecht, stelt de Tweede Kamer bezorgd vast.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp, en in haar spoor de hele Kamer, willen dat het kabinet gaat praten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten of gemeenten niet meer openbare toiletten kunnen plaatsen. Bij de werkgeversorganisaties moet het kabinet aandringen op het vaker openstellen van wc's in winkels.

Bergkamp wijst erop dat "ruim 3 miljoen mensen in Nederland een ziekte hebben" waardoor toiletgang moeizaam is. "Bij hoge nood mogen mensen met prostaatproblemen, MS, een stoma of kanker soms niet eens naar het toilet in een winkel." Dat is volgens de D66'er gênant en moet voortaan anders. "Winkels moeten toegankelijk zijn voor iedereen." (ANP)