Siza krijgt subsidie voor testen zorgrobots

Operationeel Programma Oost (OP Oost) keert bijna 3 ton subsidie uit aan Siza om samen met andere partijen robotica in de langdurige zorg uit te testen. De innovaties worden uitgeprobeerd door de gebruikers zelf.

Dat meldt Siza op 6 februari via haar website. Cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals van Siza testen enkele sociale robots in hun eigen zorg of woonomgeving, waardoor innovatieve producten sneller en beter onderbouwd naar de markt gebracht worden. Het gaat onder andere om een robot die helpt om structuur aan te brengen en een robot die ondersteunt bij revalidatie.

Robotica

De ontwikkeling van robotica gebeurt in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Mijnrobots.nl uit Wijchen, Tinybots uit Nijmegen, Roessingh Research and Development uit Enschede, Gable Systems uit Hengelo en Stichting Zuyd hogeschool Heerlen. OP Oost is een programma dat bedrijven en kennisinstituten wil stimuleren meer omzet te halen uit nieuwe producten.