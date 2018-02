Joost Zielstra benoemd tot bestuursvoorzitter Lelie zorggroep

Joost Zielstra is benoemd tot bestuursvoorzitter van Lelie zorggroep. Hij vormt per 1 mei 2018 samen met Hendrik Jan van den Berg de raad van bestuur van de zorgorganisatie.

Zielstra is zijn hele werkzame leven actief in de (ouderen)zorg. Hij begon als verpleegkundige in het ziekenhuis en maakte op zijn 25e als leidinggevende de overstap naar de verpleeghuiszorg. De afgelopen jaren was Zielstra bestuurder van ouderenzorgorganisatie De Vijverhof in Capelle aan den IJssel.

Bestuurder Van den Berg heeft de organisatie slagvaardig geleid door een periode van zwaar weer, aldus Albert van Wijk, voorzitter van de raad van toezicht van Lelie zorggroep. "Er werd gebouwd aan kwaliteit van zorg en gezonde financiën, na een periode van verscherpt toezicht op twee locaties en financiële tegenslag."

Nieuwe fase

De komst van Zielstra luidt volgens de organisatie een nieuwe fase van ontwikkelen en innoveren in. Van den Berg: "Als bestuur willen we de ingezette ontwikkeling op het gebied van kwaliteit en persoonsgerichte zorg verder vorm geven voor al onze cliënten en medewerkers. Hierin is Joost Zielstra een waardevolle versterking voor onze organisatie."