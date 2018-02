Marc Verbraak wordt de nieuwe voorzitter van P3NL

Marc Verbraak is door de algemene ledenvergadering benoemd tot voorzitter van P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Hij volgt per 3 april de huidige voorzitter Jeroen Muller op.

Verbraak is klinisch psycholoog en als hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij hoofdopleider aan het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Verder is hij onder meer hoofd van het zorgprogramma Jeugd bij Pro Persona.

Muller is sinds de oprichting van P3NL in april 2015 voorzitter van de federatie en besloot onlangs om een aantal bestuurlijk taken over te dragen. Muller is naast bestuursvoorzitter van Arkin ook voorzitter van het NIP en het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. "P3NL is van de grond gekomen en kent een vliegende start", zegt Muller. "Ik heb daar met heel veel plezier een bijdrage aan geleverd. Omdat we nu als federatie een nieuwe fase in gaan, is het goed om het voorzitterschap over te dragen. Ik ben heel blij dat Marc dat gaat doen, want hij heeft alle kwaliteiten die nodig zijn. Hij heeft bestuurlijke ervaring, is naast hoogleraar ook klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, gezondheidspsycholoog en hoofdopleider, van alle markten thuis dus, maar misschien nog wel belangrijker: hij is een verbinder met visie."

P3NL is de federatie van 9 wetenschappelijke en beroepsverenigingen die werkzaam zijn binnen de GGZ. Dat zijn: het NIP, de NVO, NVGzP, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPeP aangesloten. Bij elkaar vertegenwoordigen ze bijna 26.000 professionals.