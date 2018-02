Lentis sluit zich aan bij aangifte tegen tabaksindustrie

Lentis en Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag sluiten zich aan bij de aangifte tegen de tabaksproducenten. Hiermee groeit de lijst van zorgorganisaties die zich scharen achter het voornemen van strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq om een strafzaak te initiëren tegen de vier grootste tabaksfabrikanten in Nederland.

"Het vele roken is de belangrijkste reden dat onze patiënten gemiddeld twintig jaar korter leven. Velen halen hun 60e niet", vertelt Corstiaan Bruinsma, lid raad van bestuur Lentis. "Therapie slaat minder aan en medicatie werkt minder. Andere verslavingen zoals die aan alcohol en drugs zijn veel moeilijker te behandelen. En onze medewerkers lopen grote risico's door het vele roken van onze patiënten."

Ook de gemeente Amsterdam steunt de aangifte tegen de tabaksindustrie en bekijkt of het juridisch mogelijk is zich bij die aangifte aan te sluiten. Wethouder Eric van der Burg (zorg) wil daarmee een statement maken, zegt hij: "We zijn al jaren hard bezig een rookvrij Amsterdam te realiseren. Het ondersteunen van de aangifte tegen de tabaksindustrie past in deze lijn."

Aangifte

In februari maakte het Antoni van Leeuwenhoek als eerste ziekenhuis bekend aangifte te doen tegen de tabaksfabrikanten. Inmiddels hebben het UMCG, ggz-instelling Parnassia en Verslavingskunde Nederland zich ook aangesloten bij de aangifte. Het Openbaar Ministerie is aan het bekijken of het tot vervolging overgaat. (Skipr/ANP)