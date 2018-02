'Procesverbetering vraagt om praktische aanpak'

Het verbeteren van processen in de zorg vraagt om een praktische aanpak. Zoek het in de kleine dagelijkse resultaten die behaald kunnen worden, dat motiveert medewerkers enorm.

Dit advies gaf Pier Eringa, president-directeur van spoorbeheerder ProRail, tijdens het Skipr-congres 'Strategische procesinnovatie' van 30 januari.

"Wil je echt energie losmaken en mensen gemotiveerd krijgen om dingen anders te doen, is het van belang om praktische voorbeelden te nemen", aldus Eringa. "In een goede balans met ontwikkelingen op de langere termijn."

Soms kan een crisis helpen om een organisatie in beweging te krijgen, is Eringa’s ervaring bij ProRail. "Gebruik zo’n voorbeeld om mensen van verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Bespreek hoe het is het gegaan en hoe het in de toekomst beter kan. Dit kan leiden tot nieuwe processen, waarbij op een andere manier wordt gewerkt dan voorheen."