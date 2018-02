'Organisatie dementiezorg moet beter'

Het is hoog tijd dat de zorg voor het toenemend aantal mensen met dementie beter georganiseerd wordt. Hierin spelen de netwerken dementie een rol, maar ook moet er een verbinding komen tussen wonen, zorg en welzijn, omdat mensen met dementie dat zelf niet meer kunnen doordat de regie en zelfredzaamheid door de ziekte afbrokkelen.

Dit zei Robbert Huijsman, programmamanager Dementiezorg voor elkaar, tijdens het recente Skipr-congres Strategische procesinnovatie.

Het is de vraag hoe eenvoudig het is om de zorg beter te organiseren aangezien het onduidelijk is hoeveel dementerenden Nederland überhaupt telt. Dat zouden er momenteel zo’n 270 duizend zijn en de verwachting is dat het aantal zal oplopen naar meer dan een half miljoen in 2040. “Maar dit zijn extrapolaties op basis van slechts één epidemiologische studie in Rotterdam en omgeving van vijftien jaar geleden”, stelt Huijsman.

Huisartsen zouden een belangrijke rol kunnen spelen in de registratie van het aantal dementerenden, maar volgens Huijsman is er in de eerste lijn veel variatie in de wijze van registreren in het huisartseninformatiesysteem. Verderop in het zorgtraject registreren gemeenten, die de Wet maatschappelijke ondersteuning uitvoeren, geen diagnoses. De thuiszorg evenmin. En dan zijn er volgens Huijsman nog veel mensen zonder officiële diagnose.