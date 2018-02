Platform helpt jeugdhulpverleners met vraagstukken over extremisme

Jeugdhulpverleners die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen sinds deze week voor advies terecht op het Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (JEP). Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft het platform donderdag officieel geopend.

In 2017 constateerde speciaal rapporteur Naïma Azough in haar rapport 'Weerbare jongeren, weerbare professionals' dat mensen die met jongeren werken niet altijd weten wat ze moeten doen en met wie ze kunnen overleggen. Zij adviseerde ook om kennis, kunde en interventies te delen. Dat gebeurt nu via het Platform JEP en via een telefonische advieslijn waar experts luisteren en adviseren.

Het platform is bedoeld voor mensen die met en voor jongeren werken, zoals jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, ggz-professionals, maatschappelijk werkers, onderwijsprofessionals, wijkagenten en vertegenwoordigers van religieuze organisaties, sportverenigingen of culturele organisaties.

Platform JEP is een samenwerkingsverband van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van SZW, het Familiesteunpunt Radicalisering, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting School & Veiligheid. Het platform is opgezet in opdracht van het ministerie van VWS.