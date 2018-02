Cordaan-pand in De Pijp gaat naar dementerenden

Het pand in de Amsterdamse Pijp waar zorginstelling Cordaan een kunstwerkplaats had, is verbouwd tot 36 woningen voor mensen met dementie. Die komen daar te wonen met begeleiding van zorgorganisatie Kloek.

Dat meldt S&S Bouw en Ontwikkeling via een persbericht. S&S Bouw verzorgde de verbouwing van het voormalige schoolgebouw met vier verdiepingen samen met projectontwikkelaar Barry van Suijdam.

Zelfstandig

Per woonlaag zijn 9 zorgappartementen gerealiseerd van elk 20 vierkante meter. Ze hebben eigen keuken, badkamer en toilet. Daarnaast is er op iedere verdieping een gezamenlijke woonruimte met keuken. Om het zelfstandig wonen voor dementerenden mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van op maat gemaakte deurstickers. Doormiddel van domotica hebben verzorgers extra ogen en oren in het pand.

Behoefte

Theo Berg, directeur van Kloek, zegt dat zij het pand uitkozen voor dementerenden vanwege de levendige buurt en de nabijheid van winkels. Het is ook vlak bij Ontmoetingscentrum de Pijp, waarmee Kloek veel samenwerkt op gebied van dementie. Met de realisatie van de zorgappartementen speelt Kloek in op de grote behoefte aan betaalbare woonruimte voor mensen met dementie in Amsterdam.



Cordaan heeft het pand gehuurd tot en met december 2015. Cordaan gebruikte het gebouw ten behoeve van de creatieve ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten. Ook was er een eetcafé waar mensen met een beperking werkten.