Wilhelmina Ziekenhuis start grootschalige renovatie

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is gestart met een grootschalige verbouwing van het ziekenhuiscomplex. De renovatie gaat een paar jaar duren, meldt Dagblad van het Noorden.

Het renovatieplan is flexibel en kan in de loop van de tijd nog worden aangepast. Het ziekenhuis heeft hiervoor gekozen om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het plan om meer te gaan samenwerken met andere ziekenhuizen in de regio.

Vorige week is gestart met de eerste fase van de renovatie. Het betreft de bouw van een nieuw dialysecentrum. Het WZA krijgt ook zes vernieuwde operatiekamers. De verbouwing van het operatiecomplex begint volgend jaar.

De totale kosten voor de verbouwing zijn bij het maken van de plannen in 2016 geraamd op 27 miljoen euro. Maar omdat er nog aanpassingen aan het bouwplan kunnen komen, vallen de uiteindelijke kosten mogelijk hoger of lager uit. "Daarnaast moet rekening gehouden worden met het feit dat in het afgelopen jaar en waarschijnlijk ook het komende jaar de bouwprijzen aanzienlijk stijgen", aldus bouwmanager Bob van Moorsel van het WZA tegen DvhN.