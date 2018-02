Lab LUMC ontruimd na ongeval met gevaarlijke stoffen

Het laboratorium van het LUMC is maandag een tijd ontruimd geweest na een ongeval met gevaarlijke stoffen. De brandweer was snel ter plekke. Er hebben zich geen gevaarlijke situaties voorgedaan.

Dat meldt de brandweer regio Holland-Midden op 12 februari. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er twee stoffen gemengd, waarna een grote plas in het lab ontstond die het personeel niet op kon ruimen.

Protocol

Een deel van het laboratorium is ontruimd voor het gecontroleerd opruimen van de plas. Het gaat om een afdeling voor pathologisch onderzoek waar menselijk weefsel en bloed wordt onderzocht. Die is niet in het ziekenhuis, maar achter het grote zorggebouw. De afdeling is volgens protocol ontruimd, zegt een woordvoerder van het LUMC tegen het Leidsch Dagblad.