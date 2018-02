Nieuwbouw zorgcomplex in Ouderkerk gereed

De nieuwbouw van Zonnehuis Theresia in Ouderkerk aan de Amstel is gereed. Bouwbedrijf Bébouw Midreth heeft het gebouw, dat ruimte biedt aan zorgfaciliteiten voor 45 bewoners en dagbesteding voor ouderen uit de omgeving, gerealiseerd.

Dit meldt de IVVD op 13 februari op haar website. Het gebouw is ontwikkeld door Bébouw Midreth, ZorgID, Zonnehuisgroep Amstelland en Bouwinvest Healthcare Fund, samen met de gemeente Ouder-Amstel en andere belanghebbenden. Het ontwerp is van architectenbureau Rijnboutt te Amsterdam. Het gebouw is aangekocht door het Bouwinvest Healthcare Fund.

Amstelrust

Naast Zonnehuis Theresia zijn 62 zorgappartementen in aanbouw. Die zijn dit voorjaar klaar. Die zijn ook ontworpen door Rijnboutt en in bezit van Bouwinvest Healthcare Fund. Op deze plek bij het water van de Bullewijk werd in 1925 al Huize Amstelrust geopend, na de oorlog omgedoopt tot Theresia Rustoord. In de jaren ’80 werd het oude gebouw vervangen. De eerste steen voor het nieuwe Zonnehuis Theresia is gelegd in februari 2017.