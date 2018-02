Ierland wil samen met Benelux over medicijnprijzen praten

Ierland wil zich aansluiten bij de Benelux-landen en Oostenrijk om gezamenlijk onderhandelingen met farmaceuten te voeren. De Ierse minister van Volksgezondheid Simon Harris hoopt op deze manier lagere medicijnprijzen voor zijn burgers te kunnen bedingen.

Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk trekken al langer samen op in onderhandelingen met farmaceuten. Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins is blij dat Ierland wil toetreden tot de club. "Met hen erbij vertegenwoordigen we straks veertig miljoen burgers", aldus Bruins. "Door onze krachten te bundelen staan we sterker tegenover de macht van de farmaceutische industrie."

Bruins hoopt ook dat meer landen zich in de toekomst bij het verbond aansluiten. (ANP)