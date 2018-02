LUMC en Erasmus MC onderzoeken opvangtafel vroeggeborenen

Het LUMC en het Erasmus MS-Sophia starten een groot onderzoek naar het wachten met het doorknippen van de navelstreng bij kwetsbare vroeggeboren baby’s. Op 13 februari is daarvoor in het LUMC een nieuw prototype van een opvangtafel voor pasgeborenen in gebruik genomen.

Dat meldt het LUMC via haar website. Het fase-2 onderzoek gaat deze maand in de beide ziekenhuizen van start.

Navelstreng

Na de geboorte van gezonde baby’s wordt een paar minuten gewacht met het doorknippen van de navelstreng. Bij baby’s die zorg nodig hebben gebeurt dat niet, omdat zij direct moeten worden behandeld op een aparte reanimatietafel. Daarom ontwikkelde het LUMC de Concord: een soort opvangtafel waarop direct zorg kan worden verleend zonder dat de navelstreng wordt doorgeknipt. De tafel is ontworpen door een team van de afdeling Instrumentele Zaken van het LUMC, in nauwe samenwerking met artsen en gebruikers.

Afnavelen

Tijdens het fase-1 onderzoek zijn vorig jaar 37 te vroeg geboren baby’s opgevangen met de Concord. Daaruit bleek dat deze baby’s een betere bloedsomloop hadden door het wachten met ‘afnavelen’ totdat het kindje goed ademhaalt. Maar er is meer onderzoek nodig om aan te tonen of het ook de kans op hersenschade of overlijden kan voorkomen.