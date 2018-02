'Oorzaak longproblemen op platteland is onduidelijk'

Mensen die in de buurt van veehouderijen wonen lopen een verhoogd risico op longaandoeningen. De oorzaak van deze luchtwegproblemen is echter onduidelijk, concludeert de Gezondheidsraad op basis van onderzoek.

"Er zijn aanwijzingen voor een verminderde longfunctie en voor een verhoogd risico op longontsteking. Op basis van de beschikbare onderzoeken kan echter niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een oorzakelijk verband", stelt het adviesorgaan.

Uit eerdere onderzoeken wordt het slecht functioneren van de longen van mensen op het platteland in verband gebracht met hoge concentraties ammoniak bij veehouderijen. "Het is echter niet duidelijk of ammoniak de oorzaak is", stelt de raad nu. Het gezondheidsinstituut adviseert evenwel om de uitstoot van fijnstof en ammoniak terug te dringen bij boerderijen.

Luchtwegklachten

Uit een onderzoek van RIVM in 2016 bleek dat mensen die dicht in de buurt wonen van een intensieve veehouderij, vaker last hebben van hoesten, piepende adem en andere luchtwegklachten dan personen die niet dichtbij die bedrijven wonen. De longfunctie van omwonenden in een gebied met veel koeien, kippen en varkens neemt met 2 tot 5 procent af, vooral bij mensen die binnen een straal van 1 kilometer wonen van vijftien of meer bedrijven. (ANP/ Skipr)