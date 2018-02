Mantelzorgers en hulpvragers positief over parttime verpleeghuis

Mantelzorgers en cliënten zijn positief over het pleidooi van D66 en VVD voor verpleeghuizen waar ouderen tijdelijk kunnen wonen. Dat blijkt uit de resultaten van een korte peiling onder mensen die voor één of meerdere mensen zorgen en onder mensen die zelf hulp krijgen, uitgevoerd door ANBO.

Onlangs stelden D66 en de VVD voor om verpleeghuizen in te stellen waar ouderen een paar dagen per week wonen. Zij vinden dat het ministerie van Volksgezondheid een pilot moet opzetten. ANBO-bestuurder Liane den Haan is positief over het voorstel: "We zien veel in de mogelijkheid dat mensen op reguliere basis – bijvoorbeeld één of twee dagen in de week – elders verblijven, zodat ze uiteindelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Natuurlijk is deze oplossing is niet voor iedereen, en het ontslaat het kabinet niet van de verplichting om meer te investeren in zorg thuis”.

Door zo'n deeltijdoplossing worden zowel de mantelzorger als de cliënt ontlast en kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen, verwacht de ANBO. Ruim eenderde van de mantelzorgers denkt zélf geholpen te zijn wanneer er een parttime oplossing zou komen voor de persoon voor wie gezorgd wordt. Ruim een kwart (28 procent) van de mantelzorgers zegt dat de persoon voor wie ze zorgen óók geholpen is.

Communicatie

De communicatie zou een obstakel kunnen zijn: maar liefst 60 procent van de ondervraagde mantelzorgers zegt dat de persoon die zij ondersteunen er niet op zou vertrouwen dat het om een tijdelijke of parttime oplossing gaat. Dat blijkt ook uit de vraag aan de mensen die zelf zorg nodig hebben: tijdelijke oplossingen worden vooral geaccepteerd wanneer het om een crisissituatie gaat.

"Het woordgebruik is extreem belangrijk", aldus Den Haan. "We hebben het hier niet over verpleeghuizen, maar nadrukkelijk over een structurele mogelijkheid om even op adem te komen. Tijdelijk, na een val, kan dat al. Nu willen we verdergaan, met een structurele parttime oplossing, waar alles erop gericht is om thuis te blijven wonen."

Naast ANBO zijn ook zorgorganisaties Fundis, Viattence, Aliantus Oud Seyst en Zorgbalans positief over het plan. Zij zien veel in de door VVD en D66 voorgestelde pilot en willen daar graag aan meewerken.