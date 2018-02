OM eist 1,5 jaar cel voor voormalig ADRZ-bestuurder

Het openbaar ministerie (OM) in Arnhem heeft op 15 februari een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen voormalig zorgmanager en oud-bestuurder van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Rob Z. uit Rheden. De 61-jarige Z. wordt er van verdacht dat hij in 2011 en 2012 zijn inkomsten in een nieuwe baan verhulde om niet gekort te worden op een wachtgeldregeling.

Dat heeft het OM bekend gemaakt op 15 februari. De hoofdverdachte in de zaak is de 43-jarige Berend van de W., een financieel dienstverlener uit Emmerich die verhullende constructies aanbod. Van de W. hangt een celstraf van 3,5 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, boven het hoofd.

Valsheid in geschrifte

Het OM verdenkt Rob Z. niet alleen van het opzettelijk doen van onjuiste of onvolledige aangifte inkomstenbelasting, tussen 1 april 2011 en 23 maart 2012, maar ook van valsheid in geschrifte en het gebruik van valse papieren in september en oktober 2011 in Vlissingen. Z. zou in zijn belastingaangifte niet hebben vermeld dat hij ‘ultimate beneficial owner’ was van de in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven vennootschap Actus Holding. Hij of zijn medeverdachte heeft in die tijd een brief vervalst waarin stond vermeld dat Actus Holding voor 100 procent bezit is van Avery Enterprises en dat Z. op geen enkele wijze is verbonden met Avery. Deze brief is gebruikt in een kort geding bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in Haarlem.

Wachtgeld

Z. werd in 2009 ontslagen door het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ), waarna er een ontslagvergoeding en een wachtgeldregeling met hem werd overeengekomen. In de wachtgeldregeling zouden inkomsten uit een nieuwe baan verrekend worden. Z. werkte via Actus/Avery als interim bestuursvoorzitter voor Magentazorg. Medisch Contact berekende in 2012 dat Z. daar voor ongeveer 2,5 ton aan vergoedingen moet hebben gehad. Naar eigen zeggen kreeg hij een salaris van 40.000 euro bij Magentazorg. Volgens het Financieel Dagblad heeft hij in die tijd in totaal 4,5 ton weggesluisd door middel van malafide constructies.

Verbazing

Tijdens de rechtszaak op 15 februari ontkende Z. alle beschuldigingen. Naar eigen zeggen had hij nooit precies geweten wat voor documenten hij destijds ondertekende en hoe de financiële structuren precies in elkaar staken. Dit tot grote verbazing van het OM. De officier van justitie kon er niet bij dat een man die twee academische titels heeft, geschoold is als jurist en vooraanstaand bestuurder was niet zou weten wat hij tekende. Hij rekende het Z. extra zwaar aan dat hij onterecht gebruik maakte van wachtgeld dat eigenlijk bedoeld is voor de zorg. Het OM eiste een voorwaardelijk strafdeel met een lange proeftijd (3 jaar) om te voorkomen dat Z. opnieuw in de fout gaat.



De Rechtbank Arnhem doet op 29 maart uitspraak.