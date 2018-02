Sensoren leggen meer vast dan instelling wil

Twee verpleeghuizen van zorginstelling De Zellingen in Capelle aan den IJssel hebben sensoren die ook beelden registreren als ze uitstaan. Dat kan in strijd zijn met de wettelijke eisen op gebied van toezicht. De leverancier zou nooit hebben gezegd dat de sensoren altijd beelden opslaan.

Dat schrijft het AD op 16 februari. De Zellingen heeft contact opgenomen met de leverancier van het SOS-systeem, dat volgens de instelling is aangeraden door de IGJ. De verpleeghuizen Rijckehoeve en De Roo willen zelf bepalen wanneer de sensoren aanstaan. Ze zijn bedoeld om alleen bij cliënten in te zetten als de arts het nodig vindt en met toestemming van de cliënt of van familie, benadrukt het bestuur van De Zellingen. Ze zijn er niet om personeel in de gaten te houden.

Geheugenkaart

De eigenlijke werking van de sensoren kwam aan het licht na het overlijden van een bewoner van Rijckehoeve in januari. De politie startte toen een onderzoek. De bewoner bleek op natuurlijke wijze te zijn overleden. De sensoren bleken echter veel meer te hebben vastgelegd dan het bestuur vermoedde. Op de geheugenkaart was informatie van een week opgeslagen, zonder dat iemand daarvan wist. En zonder dat iemand dat wil: de sensoren moeten alleen aanstaan als men dat nodig vind. Maar het is niet mogelijk om de stekker eruit te trekken omdat het systeem gekoppeld is aan het alarm.