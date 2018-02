Gelre ziekenhuizen zegt operaties af om griep

Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hebben op 16 februari niet-levensbedreigende operaties moeten afzeggen, omdat de klinieken overvol liggen met grieppatiënten.

Volgens een woordvoerster van Gelre ziekenhuizen is er sprake van ‘een uitzonderlijke situatie’. Ze sluit niet uit dat er volgende week nog meer geplande operaties sneuvelen, aangezien de griepgolf in het oosten van het land naar verwachting nog tenminste anderhalve week aanhoudt.

Acute zorg

Bij Gelre ziekenhuizen is nagenoeg elk bed bezet. Er is extra personeel ingezet, maar ook onder verpleegkundigen heerst griep. Patiënten die acute zorg nodig hebben krijgen daarom voorrang boven mensen met klachten die nog even kunnen wachten. Volgens Gelre liggen andere ziekenhuizen in de regio ook vol. (ANP)