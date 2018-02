Zorggroep Apeldoorn eo en Trimenzo onderzoeken fusie

Zorggroep Apeldoorn en omstreken en Trimenzo gaan in gesprek om een mogelijke fusie te onderzoeken. De interim bestuurders gaan de komende maanden onderzoeken of een fusie toegevoegde waarde heeft voor cliënten en organisaties en hoe dit vorm en inhoud kan krijgen.

Dat meldt dagblad de Stentor op 16 februari. Zowel Zorggroep Apeldoorn en omstreken als Trimenzo leveren thuiszorg en verpleeghuiszorg in Apeldoorn en Voorst. In Twello zitten ze zelfs al in hetzelfde gebouw: locatie De Martinushof.

Bestuurders

Bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken is per 1 januari Jan van den Bosch als interim bestuurder aangetreden. Hij verving Erwin Höppener, die vertrok in verband met een verschil van inzicht tussen bestuur en topkader over het te voeren beleid. Bij Trimenzo vertrekt Henk-Jan van Essen eind februari als directeur-bestuurder. Hij wordt docent bedrijfskunde aan de Saxion Hogeschool.