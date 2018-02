Ook psychiaters steunen aangifte tegen tabaksindustrie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) steunt de aangifte tegen de tabaksindustrie. De beroepsvereniging vindt de steun gepast omdat mensen met psychische stoornissen roken relatief vaak en veel.

Geschat wordt dat mensen met een psychische stoornis twee tot vier keer zo vaak roken als de algemene bevolking. Circa zes van de tien mensen met schizofrenie roken. Ze hebben een levensverwachting die twaalf tot vijftien jaar korter is dan die van de algemene bevolking. Meer dan tweederde van de mensen met schizofrenie overlijdt aan coronaire hartziekten.

Van mensen met een depressie rookt bijna de helft. Mensen met een depressie leven gemiddeld zeven tot elf jaar korter dan de algemene bevolking. Geschat wordt dat de helft van deze verhoogde sterfte is toe te schrijven aan de gevolgen van roken.

“Wij hebben een grote groep patiënten met een chronisch psychiatrisch ziektebeeld”, aldus NVvP-voorzitter Damiaan Denys. “Een groot aantal daarvan is nicotine verslaafd. Deze verslaving verkort de levensduur van onze patiënten aanzienlijk. Dan sterf je niet door een psychische ziekte, maar door een negatieve levensstijl waarin veel roken gewoon is.”

Afbraak middelen

Roken kan daarnaast de werking van medicijnen beïnvloeden. In sommige gevallen is dan een hogere dosis nodig, omdat nicotine de afbraak van bepaalde middelen versnelt. Bovendien is de geruststellende werking van nicotine voor psychiatrische patiënten slechts tijdelijk, omdat steeds opnieuw een gevoel van onrust kan opkomen, die de psychische klachten weer kunnen versterken.

Niet alleen voor patiënten, maar ook voor medewerkers in de psychiatrie is een gezond werkklimaat van belang. Ook daarom steunt de NVvP deze aangifte.