Introdans en Spinvis steunen 'roze' senior

De 'roze' senior moet als hij of zij bij voorzieningen voor ouderen belandt, zichzelf kunnen zijn en niet terug kruipen in de kast. Dat is het doel van een komende voorstellingenreeks van gezelschap Introdans met muziek van popartiest Spinvis en kostuums ontworpen door The People of the Labyrinths. Dansen doen acht roze senioren zelf, amateurs van bijna zestig tot tachtig-plus.

De acht zijn gekozen uit een aantal liefhebbers dat zich had aangemeld, mensen dus die er geen probleem meer mee hebben hun seksuele voorkeur over het voetlicht te brengen. "Ik moest wel kijken naar met wie ik ook artistiek echt iets kon", vertelt choreograaf Adriaan Luteijn. Dat enkele dansers wat wankel op de benen staan, is echter geen probleem. Juist de alleroudsten zijn “theatraal en mooi om naar te kijken. Het gaat om mensen van wie in de loop der jaren verschillende schilletjes zijn afgepeld, van alles hebben meegemaakt, maar nu bevrijd zijn."

Verfijnd en funky

In de productie 'Roze Cast' komen mensen elkaar tegen, er lijken zich eerst bepaalde duo's te vormen, maar dat gebeurt dan toch niet, waarop de verrassing toeslaat. Het wordt "best funky" met de muziek van Spinvis, denkt Luteijn, maar niettemin geschikt voor ook een ouder publiek. "Met schallende gitaren, maar toch heel verfijnd en poëtisch." De aankleding door The People of the Labyrinths gaat aanvankelijk uit van typische kleding voor ouderen, maar dat wordt in de voorstelling verrassend veranderd, belooft de choreograaf.

Discussie

Het is niet echt een uitvoering voor het theatercircuit. "We hebben de komende twee jaar veertig voorstellingen op bijvoorbeeld mbo-scholen en bij zorginstellingen in het hele land, gevolgd door een discussie. De bedoeling is dat het thema onder de aandacht komt bij zoveel mensen die met ouderen te maken hebben. Dat moet ertoe leiden dat LHBT-ouderen in het ouderenstelstel een welkome plek vinden en dat ze kunnen zeggen dat ze lesbisch, homoseksueel, biseksueel, of transgender zijn zonder dat het gesprek meteen stil valt", aldus Luteijn. Hij hoopt daarom ook veel andere, niet-roze ouderen te bereiken, op speciale ouderenontmoetingspunten.

Het idee kwam van de SWOA, een Arnhemse organisatie die zich bezighoudt met het welzijn van senioren. Dat SWOA bij Introdans terecht kwam, is geen wonder: het gezelschap maakt behalve alom gewaardeerde 'gewone' dansproducties al jaren voorstellingen met kwetsbaren.

De première is op 1 maart in Theater aan de Rijn in Arnhem. (ANP)