Website helpt chronisch zieke bij zoektocht naar baan

Onderzoeksinstituut NIVEL heeft een website ontwikkeld voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening die aan het werk willen komen of blijven. De site Beter Werken biedt een overzicht van online cursussen ter ondersteuning bij de zoektocht naar werk.

Het NIVEL bracht samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM en het Vlaamse JKVG 20 online zelfmanagementprogramma’s uit Nederland en Vlaanderen in kaart. Zelfmanagementprogramma’s op websites of apps kunnen helpen bij het aan het werk blijven of (weer) aan het werk komen met een chronische ziekte, aandoening of stoornis. Bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden aan te leren of te leren omgaan met de chronische aandoening.

Mensen met een chronische lichamelijke aandoening kunnen al gebruikmaken van verschillende online zelfmanagementprogramma’s, constateren de onderzoekers, maar die programma’s staan verspreid over het internet en zijn daardoor lastig te vinden. De nieuwe verzamelwebsite moet hiervoor een oplossing bieden. Uit de analyse blijkt verder dat de bestaande programma’s vooral bedoeld zijn voor mensen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening. Voor mensen met een verstandelijke beperking bleken maar twee programma’s beschikbaar.

Afstemming

Veel van deze programma’s voldoen volgens het NIVEL nog niet aan het ideale model van een online zelfmanagementprogramma gericht op werk. Zo besteden de meeste programma’s nog weinig aandacht aan het afstemmen van de inhoud van het programma op de achtergrond, voorkeuren of ondersteuningsbehoefte van de gebruiker en ontbreekt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere gebruikers. Ook blijken de meeste programma’s vooral gericht op het vergroten van kennis.

De programma’s zouden volgens de onderzoekers verbeteren wanneer er meer afstemming is op de specifieke situatie van de gebruikers, en meer aandacht voor motivatie, vertrouwen in eigen kunnen en het aanleren van de juiste vaardigheden.