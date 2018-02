Nieuwe directie voor orthopedisch zbc

Kliniek ViaSana in Mill heeft twee nieuwe directieleden. Ronald van Heerewaarden volgt Klaas van der Heijden op als medisch directeur. Paul Kruijsen is de nieuwe algemeen directeur.

Dat maakte orthopedisch centrum ViaSana half februari bekend. Paul Kruijsen vervangt Johan de Bruin, die met pensioen gaat maar als bestuurslid aan ViaSana verbonden blijft.

Beenstandscorrecties

Paul Kruijsen studeerde fysiotherapie en deed diverse bedrijfskundige opleidingen. Daarna was hij onder andere managing director bij Össur, leverancier van niet-invasieve orthopedische hulpmiddelen.



Ronald van Heerewaarden is landelijk en internationaal bekend specialist in beenstandscorrecties en gewrichtsparende chirurgie. Hij is sinds 2016 verbonden aan ViaSana als orthopedisch chirurg en blijft dat werk doen naast zijn rol als medisch directeur.

Zbc

ViaSana is een van de grootste orthopedische zbc’s in Nederland. De kliniek levert verzekerde zorg en is volledig gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van bewegings- en pijnklachten. De specialisten van ViaSana behandelen patiënten van alle leeftijden bij aandoeningen aan de knie, heup, rug- en wervelkolom, schouder en arm, voet en enkel.