OM stelt vermoedelijk ex-bestuurder CASA aansprakelijk

Voormalig bestuurder Bert van Herk van abortusorganisatie CASA wordt vermoedelijk bestuurlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement van de zorgaanbieder. Dit schrijft NRC Handelsblad op basis van het faillissementsverslag van de curator.

Eind januari deed het Openbaar Ministerie een inval bij Van Herk en bij een ex-bestuurder van Star MDC, waarmee CASA samenwerkte om echo’s uit te voeren bij vrouwen om te kijken of hun spiraaltje goed zit. De zorg die Star MDC uitvoerde, declareerde CASA jarenlang als duurdere medisch-specialistische zorg. De twee aanbieder deelden vervolgens de meeropbrengst.

Door de handelwijze van CASA en Star MDC hebben zorgverzekeraars daardoor miljoenen euro’s misgelopen. Het gerechtelijk vooronderzoek zal mogelijk leiden tot strafvervolging. "Een diepgaand onderzoek naar de wijze waarop de Casa-organisatie vanaf 2001 is gerund is onvermijdelijk", schrijft curator Marc Udink. "Rechtsmaatregelen zijn niet ondenkbaar."

Udink gebruikt in zijn verslag de term 'onregelmatigheden', volgens de krant. CASA zou verder bijvoorbeeld zonder een geldige verwijzing zorg in rekening hebben gebracht. Er werd "niet goed en op basis van onvoldoende kennis gedeclareerd", aldus de curator. "Van zelfverrijking lijkt geen enkele sprake", schrijft hij.

Failliet

Van Herk heeft CASA van 2001 tot 2016 geleid. Zijn opvolger Ron Leenders bespeurde al snel na zijn aantreden onregelmatigheden en liet KPMG Forensics onderzoek doen. Hij stopte met het declareren van specialistische zorg, waardoor Casa Medical en Casa Nederland in 2017 failliet gingen. Hij zette een reorganisatie in en maakte ruzie met de vakbonden. Leenders is vertrokken in september 2017.