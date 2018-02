Aedifica koopt nog te ontwikkelen zorglocatie in Nijverdal

Aedifica Nederland heeft voor 4 miljoen euro een nog te ontwikkelen woonzorglocatie in Nijverdal aangekocht. Met Wonen bij September, een organisatie voor kleinschalige particuliere woonzorg voor mensen met geheugenproblemen, is een twintigjarige overeenkomst gesloten voor de huur van het complex.

Het appartementencomplex biedt na afronding van de bouw plaats aan twintig bewoners. Het gebouw wordt ontwikkeld door Thuismakers en is naar verwachting eind 2018 of begin 2019 voltooid.



Wonen bij September heeft inmiddels zeven locaties in gebruik, verspreid over heel Nederland. Het komende jaar neemt de organisatie meerdere nieuwe locaties in ontwikkeling.