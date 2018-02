Zorgverzekeraars schrappen formulieren voor geneesmiddelen

Zorgverzekeraars hebben besloten om per 1 maart aanstaande zeventien formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen te schrappen. Het betreft geneesmiddelen waar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vergoedingsvoorwaarden aan stelt. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Zorgverzekeraars mogen de kosten van medicijnen alleen vergoeden wanneer aan de door VWS gestelde voorwaarden wordt voldaan. Zij gebruiken hier formulieren voor, die de voorschrijvers moeten invullen en die de apotheek controleert en bewaart wanneer de patiënt het geneesmiddel komt ophalen. Tijdens de eerste ronde schrapsessies van (Ont)regel de zorg in januari werd duidelijk dat apothekers deze formulieren als administratieve last ervaren. Van de huisartsen was dit al langer bekend.

De meeste formulieren moeten elk jaar opnieuw worden ingevuld. Bij chronische aandoeningen wordt dit nu aangepast. Pas na drie jaar moet de arts evalueren of er nog steeds wordt voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden en opnieuw een formulier invullen. Gedurende die drie jaar volstaat alleen een recept van specialist of huisarts.

Ontzorgen

In de praktijk betekent de schrapactie volgens ZN een jaarlijkse reductie van ten minste 250 duizend tot 300 duizend door de voorschrijver in te vullen formulieren, die de apotheek ook niet meer hoeft te controleren. "De schrapactie past in de ambitie van zorgverzekeraars om zorgverleners te ontzorgen, zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg."