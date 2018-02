Huisarts opgepakt wegens dood schoonmoeder

De politie heeft dinsdag een Maastrichtse huisarts opgepakt. Hij wordt volgens het OM verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn schoonmoeder.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de man moord of doodslag of een andere verdenking ten laste wordt gelegd. Dat zal blijken wanneer hij later deze week wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Voor het onderzoek zijn onder meer op verschillende plekken doorzoekingen geweest en meerdere getuigen en deskundigen gehoord.

De verdachte werkte als arts in een Maastrichts verpleeghuis. Daar werd ook zijn schoonmoeder verzorgd. De vrouw overleed op 29 juli 2016. Volgens dagblad de Limburger zou de arts de 76-jarige vrouw in de week vóór en de avond van haar overlijden hoge doses medicijnen hebben gegeven, die niet waren aangeleverd door de vaste apotheek. Deze medicijnen zouden mogelijk tot de dood van de vrouw hebben geleid, of deze hebben bespoedigd. (ANP)