GGD Groningen gaat niet meer grootschalig prikken

De GGD Groningen wil geen grote inentingssessies meer in sporthallen en kerken. In plaats daarvan gaat de dienst kleinschaliger vaccineren in 35 consultatiebureaus.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden op 20 februari. De GGD Groningen komt daarmee tegemoet aan de wensen van ouders en hoopt stress bij kinderen weg te nemen.

Kleinschalig

De lange wachtrijen in de grote ruimtes worden niet als klantvriendelijk ervaren, stelt de GGD. Tijdens een proef bleek dat een kleinschaliger vaccinatieprogramma veel beter aanslaat bij de ouders en de kinderen.



Het gaat om de BMR/DTP vaccinaties voor 9-jarige kinderen tegen bof, mazelen, rodehond, difterie, tetanus en polio. De vaccinaties worden vanaf dit jaar op zes momenten gegeven in lokale consultatiebureaus.