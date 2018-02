Politie gaat nog minder verwarde personen vervoeren

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS laat het vervoer van verwarde personen door de politie steeds verder afbouwen. Per 1 april moet dat in 72 procent van de regio’s zijn uitbesteed.

Dat schrijft Blokhuis op 16 februari in brieven aan de Eerste en Tweede Kamer. Per 1 januari was dat al in 31 procent van de regio’s. Een volledige dekking van het hele land met passend vervoer wil dit voorjaar nog niet lukken.

Psycholance

Regionaal zijn er grote verschillen in het soort oplossingen voor het vervangend vervoer. De problematiek is in grote steden heel anders dan in landelijk gebied. De ‘psycholance’, die in verschillende gebieden rijdt, zou in dunbevolkte regio’s te vaak stil staan.



Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft een Brigadier Vervoer aangesteld om problemen te helpen oplossen en vervangend vervoer te stimuleren. De brigadier roept de overheid op om duidelijkheid te geven hoe de kosten worden vergoed. Hij adviseert de regio’s om samenwerkingsafspraken vast te leggen in regionale convenanten.