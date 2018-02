MCL behaalt opnieuw hoogste milieukeurmerk

Voor de vijfde keer op rij heeft het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) het gouden certificaat Milieuthermometer Zorg met Milieukeur 2018 ontvangen. Uit de jaarlijkse audit die het Keurmerkinstituut eind vorig jaar heeft uitgevoerd, blijkt dat het MCL weer aan alle vereiste criteria voldoet.

Dit meldt Milieuplatform Zorgsector (MPZ), dat de Milieuthermometer Zorg in samen met SMK(Stichting Milieukeur) ontwikkelt. Het MCL kreeg het hoogste keurmerk voor het eerst in 2014, als eerste ziekenhuis in Noord-Nederland. Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen had in oktober 2013 landelijk de primeur met het milieukeurmerk.

Windenergie

Het MCL is op een groot aantal punten actief met duurzaamheid. Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis kunnen zorgen voor een vermindering van CO2-uitstoot met 10 procent door energiebesparende maatregelen, minder gasverbruik en meer inzet van groene stroom zoals 100 procent Europese windenergie. Er is in 2017 een zeer duurzame nieuwbouw van de Spoedeisende Hulp gekomen en het ziekenhuis heeft een nieuw en duurzaam voedingsconcept gelanceerd. Ook heeft het MCL een proactief beleid voor afvalpreventie, duurzaam inkopen en energie- en watermanagement.



Daarmee stoppen de ambities van MCL niet. Het topklinische ziekenhuis wil de komende jaren volledig papierloos worden. Het ontwikkelt digitale middelen voor de informatievoorziening aan patiënten.