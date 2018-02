Gemeenten Noord-Holland-Noord starten gezamenlijke crisisdienst

Achttien gemeenten in Noord-Holland-Noord gaan gezamenlijk crisiszorg aanbieden. Ze hebben hiertoe de Bovenregionale Integrale Crisisdienst Jeugd (0-18 jaar) Noord-Holland-Noord opgericht. De crisisdienst start per 1 juli 2018.

Bijzonder aan deze crisisdienst is dat zorgaanbieders intensief onder één dak gaan samenwerken om snel de juiste hulp te bieden in crisissituaties waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn, aldus de initiatiefnemers.

Tot nu toe hadden de achttien gemeenten van Noord-Holland-Noord hun eigen toegang naar de crisishulp geregeld via verschillende meldpunten en zorginstellingen. Gemeenten en zorgorganisaties constateren dat het momenteel nog te veel tijd kost om bij het juiste meldpunt te komen. Volgens de partijen is het in een crisissituatie juist belangrijk dat inwoners en professionals bij één meldpunt terechtkunnen.

Door in de nieuwe situatie de expertise uit deze verschillende sectoren in één meldpunt samen te voegen, hopen de gemeenten dat de juiste hulp directer ingezet wordt. Vanaf 1 juli 2018 is voor alle crisissituaties waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn één telefoonnummer 24 uur per dag bereikbaar.

Snelle actie

"Deze opzet voor een crisisdienst is uniek voor Nederland", zegt wethouder Nel Douw van de gemeente Hoorn. "De gemeenten bundelen zo de krachten om inwoners te helpen die veel baat hebben bij snelle actie. Bovendien brengen we de juiste expertise samen om te voorkomen dat de hulp versplintert of niet op elkaar aansluit. De opzet voor de crisisdienst is in nauwe samenwerking met de zorginstellingen tot stand gebracht en daar zijn wij heel trots op."

Naast de achttien gemeenten in Noord-Holland-Noord zijn zorgaanbieders Jeugd- en Gezinsbeschermers, Veilig Thuis, Parlan, Lijn 5, Esdégé-Reigersdaal, GGZ NHN en Triversum betrokken bij de samenwerking.