UMC Utrecht plaatst psychiatrisch verpleegkundige op SEH

Het UMC Utrecht gaat extra psychiatrisch verpleegkundigen inzetten op de spoedeisende hulp. Vanaf 1 maart is de SEH de uitvalsbasis voor een mobiel psychiatrisch verpleegkundige.

Dat meldt de NOS op 21 februari. Het gaat om een experiment dat vier maanden duurt. Een team van psychiatrisch verpleegkundigen gaat in ploegendienst werken zodat ten minste één van hen altijd op de SEH aanwezig is.

Aandoening

De verpleegkundige wordt ingezet als iemand met ernstige psychische klachten met een fysiek probleem op de SEH binnenkomt. Het is bekend dat mensen met een psychiatrische aandoening minder goed herstellen van een ongeval. Toch is er vaak geen aandacht voor de geestesgesteldheid van de patiënt. De mobiel psychiatrisch verpleegkundige gaat met de patiënt mee als hij of zij op een interne specialistische afdeling wordt opgenomen.



Het is voor het eerst dat psychiatrisch verpleegkundigen op zo’n manier worden ingezet. Sommige ziekenhuizen hebben wel een Medisch Psychiatrische Unit (MPU), waar zowel lichamelijke als psychiatrische zorg wordt verleend. Maar die zorg is niet specialistisch genoeg.