Jeugdzorg roept gemeenteraden op tot aanpak knelpunten

Werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland en vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben een brief opgesteld over de in hun ogen onhoudbare situatie in de jeugdzorg. De brief is gericht aan alle gemeenteraden in Nederland en wordt een dag na de komende gemeenteraadsverkiezingen aangeboden.

De vakbonden en werkgevers roepen de gemeenteraden op om in gesprek te gaan met de lokale en regionale jeugdzorgwerknemers- en werkgevers. Vooral de administratieve lasten, 'aanbestedingswaanzin', tarieven en contractduur tussen zorgaanbieders en gemeenten zijn de jeugdzorgpartijen een doorn in het oog.

"Wij willen dat gemeenteraden na de verkiezingen in een coalitieakkoord of raadsprogramma deze knelpunten aan gaan pakken", zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "De sector schreeuwt om meer geld. Het aantal en de zorgzwaarte van cliënten neemt toe. De werkdruk is afgelopen jaren gigantisch gestegen. Kinderen én werknemers zijn hiervan de dupe."

Aanbestedingen

De partijen willen onder meer dat er bij aanbestedingen langere zorgcontracten komen tussen gemeenten en aanbieders. De huidige, veelal kortlopende, contracten zorgen volgens vakbonden en werkgevers voor meer onzekerheid en onrust onder medewerkers en brengen de continuïteit van de jeugdzorg in gevaar. Ook pleiten de partijen voor betere tarieven voor jeugdzorg.