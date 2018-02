Oud-bestuurder: 'Overnames werden Virenze fataal'

Overnames van vele kleine psychiatriepraktijken plus Riagg Maastricht met 160 medewerkers hebben geleid tot het faillissement van Virenze. De commerciële ggz-instelling draaide vanaf 2015 steeds hogere verliezen.

Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van curator Dominque Roomberg, waar dagblad de Limburger op 21 februari over schrijft. Virenze werd eind 2017 failliet verklaard. MET ggz en Parnassia hebben de klanten, 320 medewerkers en een deel van het vastgoed overgenomen. Daarvoor betaalden ze 5,8 miljoen euro. Er kwamen 200 man op straat te staan. Begin dit jaar werd bekend dat Virenze en oud-bestuurder Frans Kochen mogelijk worden verdacht van fraude omdat behandelaars extra behandeltijd zouden moeten bijschrijven.

Wanbeleid

Ook zou Kochen, die enig aandeelhouder en bestuurder tegelijk was, zijn eigen bv een lening van 1,3 miljoen vanuit Virenze hebben toegekend. Zijn eigen bedrijf gaat failliet, schrijft dagblad Trouw, waardoor hij dat geld niet kan terugbetalen aan de curator. Het is niet duidelijk of Kochen zichzelf het geld geleend heeft terwijl Virenze al rode cijfers schreef, waardoor sprake is van financieel wanbeleid.

Verdienmodel

Kochen legt de schuld van de ondergang van Virenze bij de veranderingen binnen het ggz-landschap, zo blijkt uit gesprekken met Roomberg. De administratie en de software moesten telkens worden aangepast, maar ook het verdienmodel. Maar ook de overnames draaiden Virenze de nek om, aldus Kochen. In 2015 werd Riagg Maastricht overgenomen, met hoge personeelskosten, uitzonderlijk hoog verzuim, lage productiviteit en weer een ander administratief systeem. Virenze, van oorsprong een kleine onderneming in Zuid-Limburg, deed de overnames volgens Kochen omdat het landelijk een belangrijke speler wilden worden.

Vorderen

Roomberg wil zelf nader onderzoek doen naar het failliet van Virenze. De vraag is in hoeverre dit mogelijk is, gezien de gebrekkige administratie. De curator kan nog 26 miljoen euro vorderen op gemeentes en zorgverzekeraars vanwege de diensten die Virenze nog heeft verleend. De curator probeert ook kasteel Rijckholt in Gronsveld, de hoofdvestiging van Virenze, te verkopen.