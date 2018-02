Groene Hart Ziekenhuis opereert liesbreuken in weekend

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda gaat in maart niet-spoedeisende operaties in de weekenden uitvoeren. Om de wachttijden terug te dringen worden bij hoge uitzondering op zaterdagen liesbreukoperaties verricht.

Het GHZ neemt deze tijdelijke maatregel omdat de wachttijd voor niet-acute liesbreukpatiënten inmiddels is opgelopen tot drie maanden. Het ziekenhuis vindt dat te lang.

Operatietechniek

De wachtlijsten zijn toegenomen omdat door vergrijzing de druk op het GHZ toeneemt. Bovendien worden er in de locatie in Woerden minder operaties gedaan. Ook zijn liesbreukbehandelingen in het GHZ populair vanwege een operatietechniek met zo min mogelijk schade en een sneller herstel, zo zegt het ziekenhuis in het AD.



Het is niet voor het eerst dat het ziekenhuis niet-spoedeisende operaties in het weekend liet doen. In 2013 werden tijdelijk patiënten met een lage rughernia geopereerd.