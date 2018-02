'Vaste eigen bijdrage Wmo gaat ten koste van doelmatigheid'

Het plan van het kabinet om een vast tarief in te stellen voor de eigen bijdrage voor Wmo-hulp, gaat ten koste van de doelmatigheid van de zorg. Dit zegt hoogleraar Raymond Gradus, oud-directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA, in Binnenlands Bestuur.

De afgelopen decennia zijn verschillende taken van het rijk overgedragen aan vooral gemeenten, onder meer omdat gemeenten beter kunnen inspelen op de specifieke behoeften en omstandigheden van haar burgers. Zodoende zou de doelmatigheid worden vergroot. Maar dan is het wel nodig dat de rijksoverheid niet te snel ingrijpt als taken eenmaal zijn gedecentraliseerd, stelt Gradus.

Zo zal het plan van het kabinet om de eigen bijdrage voor de Wmo middels een abonnementstarief te organiseren volgens de hoogleraar ten koste gaan van de doelmatigheid. Gemeenten kunnen nu nog de maximale eigen bijdrage Wmo afhankelijk maken van huishoudsamenstelling, inkomen en vermogen, maar vanaf 2019 geldt een vast abonnementstarief van 17,50 euro per 4 weken.

Prikkel

Hiermee valt de prikkel weg voor veel mensen die nu naar volle tevredenheid zelf de huishoudelijke hulp organiseren, denkt Gradus. Iemand die nu voor drie uur hulp om de week 100 euro per maand betaalt, is volgens de hoogleraar straks een dief van zijn eigen portemonnee als hij niet bij de gemeente aanklopt. "Het neemt de motivatie weg om inwoners gebruik te laten maken van de eigen kracht. Gevolg is dat er op termijn weer bezuinigingen moeten worden doorgevoerd omdat veel meer mensen gebruik maken van regelingen die daar niet in staat zijn. Dit zal ten koste gaan van de mensen die daar niet in staat zijn", aldus Gradus in Binnenlands Bestuur.