Studenten gaan gezondheidsapps testen in nieuw lab

Er zijn momenteel zo’n 325.000 e-health-apps op de markt, maar daarvan is het grootste deel nooit goed getest. In het Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) in Leiden, dat in maart de deuren opent, gaan studenten gezondheidssites en apps testen en beoordelen. De goed beoordeelde apps krijgen een keurmerk.

Dit zei Niels Chavannes, hoogleraar e-health-toepassingen in Leiden, zondag in Nieuwsuur.

Het NeLL gaat zich onder meer bezighouden met het onderzoeken van digitale middelen om ziekten te monitoren en gezondheid te verbeteren. Zo’n 20.000 studenten gaan de komende tijd in het lab aan de slag met het testen van apps. Niet alleen of de informatie klopt, maar ook of die begrijpelijk is. "Na een paar jaar moeten we dan een heel eind zijn", denkt Chavannes. "Er komen elke dag een paar honderd apps bij, dus het is nooit af, maar het is goed dat we nu ergens beginnen."

De apps die met een goede beoordeling uit de test komen, moeten een onafhankelijk keurmerk krijgen. Met de beoordelingen wil de instelling een Europese standaard zetten, aldus Chavannes in Nieuwsuur.