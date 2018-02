Diakonessenhuis tekent contracten voor renovatie

Het Diakonessenhuis, architectenbureau Team V en installatieadviesbureau Sweegers en de Bruin hebben op 23 februari de contracten getekend voor de volledige renovatie van het ziekenhuis in Utrecht. Die gaat de komende vier jaar in beslag nemen.

Dat maakt het Diakonessenhuis bekend via een persbericht op haar website. Namens het ziekenhuis tekende lid van de raad van bestuur Martijn Wiesenekker.

Upgrade

Nog dit jaar opent een Gezondheidshuis op het eigen terrein. Daarnaast start binnenkort de bouw van nieuwe klinieken, poliklinieken en kantoren voor medisch ondersteunde diensten. Ook wordt de oudbouw gesloopt en komt er een nieuwe parkeergarage. In de praktijk betekenen de werkzaamheden dat op de locatie in Utrecht over vier jaar een nieuw ziekenhuis staat en dat de locatie Zeist een upgrade heeft gekregen.

Het Diakonessenhuis heeft begin februari met de Rabobank en de BNG Bank een overeenkomst gesloten om de renovatie voor 75 miljoen euro te financieren.