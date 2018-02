'Hogere salarissen zorgpersoneel door krappe arbeidsmarkt'

Door het gebrek aan personeel in de zorg stijgen de salarissen in de sector. Psychologen en verpleegkundigen gingen er in 2017 qua salaris het meest op vooruit ten opzichte van andere beroepen.

Dat meldt vacaturezoekmachine Adzuna op basis van een analyse van vacatures en aangeboden salarissen in Nederland in 2017.

Het gemiddelde salaris bij een vacature voor psychologen steeg in vergelijking met 2016 met 165 euro per maand tot een totaal van 60.544 euro. Een verpleegkundige die nieuw in dienst kwam, verdiende gemiddeld 111 euro meer en kwam uit op een salaris van 37.065 euro.

De salarisstijging is volgens Adzuna een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. Dat ziet het bedrijf terug in het stijgend aantal vacatures. In de gezondheidszorg stonden vorig jaar elke maand zo’n 10.000 tot 13.000 vacatures open. In 2016 waren dat 9.000 tot 10.000 vacatures per maand. De toenemende vraag was het grootst in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.