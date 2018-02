Dochter staatssecretaris Paul Blokhuis overleden

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) legt de komende twee weken zijn werk neer in verband met het overlijden van zijn dochter. De achttienjarige Julia Blokhuis overleed zondag plotseling.

Julia was eind vorige week opgenomen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht met zeer ernstige uitvalsverschijnselen, waarschijnlijk het gevolg van een auto-immuunziekte.

Ze was de jongste van de vier dochters van de ChristenUnie-staatssecretaris en zijn vrouw Ida. In een verklaring van het ministerie omschrijft het gezin Julia "als een zeer zachtaardig, sociaal en lief meisje". (ANP)