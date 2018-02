Jeugdhulp Friesland benoemt nieuw lid raad van toezicht

De raad van toezicht van Jeugdhulp Friesland heeft Bettine Tibbe-Westendorp benoemd tot lid van de raad van toezicht. Zij volgt per 1 maart 2018 Ineke Donkervoort op, die na een zittingsperiode van acht jaar de raad van toezicht heeft verlaten.

Tibbe-Westendorp heeft een achtergrond als accountant/controller. Ze heeft onder meer bij een accountantskantoor, een nutsbedrijf en een semi-publieke instelling gewerkt. Momenteel is Tibbe-Westendorp werkzaam als hoofd financiële administratie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Tibbe-Westendorp neemt ook de taken van Donkervoort in de auditcommissie over.