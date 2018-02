Amphia verzet geplande zorg vanwege griepepidemie

Het Amphia Ziekenhuis heeft besloten om de geplande zorg zoveel mogelijk te verplaatsen. Het ziekenhuis ziet zich hiertoe genoodzaakt in verband met een toename van het aantal grieppatiënten. Het verplaatsen van zorg gebeurt in overleg met de patiënt en alleen daar waar dit medisch verantwoord is.

De druk op klinische zorg is al lange tijd erg hoog, meldt het ziekenhuis op haar website. Dit heeft onder meer te maken met de toenemende zorg voor oudere patiënten met vaak een meervoudige, complexe zorgvraag. Deze mensen blijven langer in het ziekenhuis dan medisch gezien noodzakelijk is. Dit komt volgens het Amphia door een gebrek aan doorplaatsingsmogelijkheden naar care-instellingen.

Het ziekenhuis zegt elk jaar voorzorgsmaatregelen te nemen in voorbereiding op een griepepidemie. Zo wordt in de herfst en winter standaard de capaciteit op één van de drukke afdelingen verhoogd. Wanneer sprake is van een epidemie verzet het ziekenhuis de geplande zorg en wordt op maximale capaciteit gewerkt.