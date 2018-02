Utrecht biedt hiv-preventiepil via reguliere zorg aan

De gemeente Utrecht gaat de hiv-preventiepil PrEP via de reguliere zorg aanbieden. Gedurende een jaar krijgen 66 inwoners vanuit de PrEP-kliniek in het UMC Utrecht het medicijn voorgeschreven en worden ze begeleid bij het gebruik ervan.

Dit heeft wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid) in een memo aan de Utrechtse gemeenteraad gemeld.

Binnen de proef werken UMC Utrecht, GGD regio Utrecht, Volksgezondheid Gemeente Utrecht en Huisartsen Utrecht stad (HUS) met elkaar samen. Doel is het testen en optimaliseren van het zorgproces om in de nabije toekomst toegankelijk en veilig PrEP-gebruik te kunnen aabbieden aan de inwoners van de regio Utrecht. Ook voorziet de proef in de behoefte van huisartsen aan een PrEP-consultatiepunt waar zij patiënten naar door kunnen verwijzen.

De gemeente Utrecht draagt op verzoek van de samenwerkende partijen eenmalig 10 duizend euro bij om de proef voor de periode van een jaar in februari 2018 te kunnen starten. Met geld dit worden de kosten van de extra bloedafnames en educatie gedekt. De medicatie is wel voor eigen rekening van de deelnemers.

Risico

PrEP is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben, maar wel een verhoogd risico lopen om geïnfecteerd te raken. Het medicijn wordt momenteel niet vergoed. In Amsterdam is het middel op experimentele basis beschikbaar. Ook is PrEP illegaal verkrijgbaar, bijvoorbeeld via internet. PrEP is sinds kort generiek en veel goedkoper op de markt, waardoor er een toenemende vraag is vanuit de doelgroep.

De proef in Utrecht wordt na een half jaar en na een jaar geëvalueerd. Bij succes en uitblijven van inbedding in de reguliere zorg, wordt de proef met een jaar verlengd. De Gezondheidsraad brengt medio 2018 een advies uit over de toekomst van PrEP in Nederland.