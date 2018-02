St. Antonius verhuurt etage aan centrum voor neurorevalidatie

Het St. Antonius ziekenhuis in Woerden verhuurt vanaf aankomende zomer een deel van de derde etage aan het Daan Theeuwes Centrum. Daar kunnen jongeren van 16 tot ongeveer 30 jaar met ernstig niet-aangeboren hersenletsel terecht voor medisch-specialistische revalidatie.

Het Daan Theeuwes Centrum opent in juni een poliklinisch therapiecentrum voor zo’n 45 patiënten. De klinische afdeling neemt vanaf september zo’n 15 tot 20 jongeren op voor verblijf en verpleging. Het centrum maakt indien nodig gebruik van de neurologen, CT- en MRI-scanners, de apotheek en andere ondersteunende medische diensten van het St. Antonius.

Patiënten van het Daan Theeuwes Centrum krijgen gemiddeld vijf uur therapie per dag. Dit soort revalidatie met een dergelijke therapie-intensiteit is in Nederland nog niet beschikbaar, aldus het St. Antonius.