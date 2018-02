Philips zet Hollandse Meesters in voor verbetering MRI-scan

Philips heeft in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam een combinatie gepresenteerd van de nieuwste digitale MRI-scan-oplossing met het Ambient Experience-thema genaamd Hollandse Meesters. Het doel hiervan is om MRI-scans comfortabeler te laten verlopen voor patiënten en hiermee de uitkomsten van de scans te verbeteren.

In de Ingenia Elition 3 Tesla MRI-scanner van Philips ligt de patiënt te luisteren naar klassieke muziek, terwijl voor zijn ogen een schilderij laag voor laag wordt opgebouwd, waardoor een weids en vredig landschap ontstaat. Het beeld wordt geprojecteerd op een muur buiten de scanner en is zichtbaar voor de patiënt in de tunnel via een spiegel. De muziek hoort hij via een koptelefoon.

De combinatie van muziek en kunst leidt patiënten af en geeft ze iets prettigs om over na te denken. Uit een onderzoek van Hans Jeekel van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) blijkt dat muziek een positieve rol kan spelen tijdens medische behandelingen. De combinatie van kunst en muziek zorgt voor een aantoonbare vermindering van stress bij de patiënt, en tot een prettiger werkervaring voor het medisch personeel. "Hoe meer ontspannen de patiënt, hoe succesvoller het MRI-onderzoek kan plaatsvinden", stelt Philips.

Ontspannen patiënt

Het zorgtechnologieconcern heeft in het project samengewerkt met het AMC, Erasmus MC, Rijksmuseum en Rotterdams Philharmonisch Orkest. De beelden zijn landschapsschilderijen van Hollandse Meesters, onder wie Rembrandt van Rijn, die in het Rijksmuseum hangen. De muziek is afkomstig uit de bibliotheek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Zowel de schilderijen als de muziek zijn niet uitgesproken, want neutrale beelden en geluiden helpen de kijker en luisteraar ontspannen. Daarom heeft het Rijksmuseum bijvoorbeeld gekozen voor Gezicht bij de Geestbrug van Johan Hendrik Weissenbruch, en juist niet voor Winterlandschap met schaatsers van Hendrick Avercamp. Met een ontspannen patiënt is de kans groter dat de scan succesvol doorlopen wordt, met name bij patiënten die angstig of zelfs claustrofobisch zijn. Angstige mensen bewegen meer in de scanner waardoor de procedure opnieuw moet plaatsvinden. "Bij bijna één op de vijf MRI’s moet een serie overgedaan worden vanwege beweging", zegt Raschel van Luijk van het AMC.

Het AMC is het eerste ziekenhuis met het Hollandse Meesters Ambient Experience-thema en één van de klinische partners met wie Philips de Ingenia Elition 3 Tesla MRI-oplossing heeft ontwikkeld. Hierin wordt volgens Philips digitale medische beeldvorming gecombineerd met de laatste innovaties op het vlak van software en diensten, "om de slimste en meest patiëntvriendelijke MRI te maken met doorbraken op het vlak van snelheid, beeldkwaliteit en patiëntervaring".

Substantieel sneller

Met de nieuwe MRI-scanner kunnen door een nieuwe versnellingstechnologie onderzoeken substantieel sneller worden gedaan dan met zijn voorgangers, zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit, aldus het zorgtechnologieconcern. Ook heeft de scanner nieuw ontwikkelde User Interfaces en speciale sensoren die de ademhaling van de patiënt tot in het kleinste detail in de gaten houden. Deze helpen het personeel de voorbereiding voor een scan tot slechts één minuut te beperken.

Met behulp van Artificial Intelligence wordt het ziekenhuispersoneel geholpen bij de planning, het scannen en het verwerken van de onderzoeken. Door gebruik te maken van nieuwe materialen kon de tafel worden uitgerust met een dikker matras voor meer ondersteuning en comfort voor de patiënt. Hierdoor ligt de patiënt veelal stiller, wat helpt bij het maken van een goede scan.

Het Philips Ambient Experience-concept bestaat uit een combinatie van beeld, muziek en dynamisch licht, en wordt inmiddels in meer dan 1250 ziekenhuizen en andere zorgorganisaties wereldwijd toegepast. Dynamisch licht, geluid, kleur en beeld zorgen volgens het bedrijf voor een positieve en rustgevende omgeving voor patiënt en personeel.