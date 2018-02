'Jeugdartsentekort noopt instellingen tot taakherschikking'

Het tekort aan jeugdartsen dwingt instellingen de jeugdgezondheidszorg anders in te richten, zoals het flexibiliseren van contactmomenten met jonge ouders en het ontwikkelen van zorg op maat. Ook een herschikking van taken van artsen naar verpleegkundigen kan een deel van de oplossing zijn van het artsentekort, zegt Mascha Kamphuis, voorzitter van de jeugdartsenvereniging AJN in Medisch Contact.

Kamphuis reageert hiermee op het plan van GGD Fryslân om taken van kinderartsen door verpleegkundigen te laten overnemen. Dit kwam vorige week naar voren tijdens een bijeenkomst van de bestuurscommissie gezondheid van de veiligheidsregio Fryslân. Het voorstel is om de drie standaard artsencontactmomenten voor ouders met peuters en kleuters op het consultatiebureau door verpleegkundigen te laten doen. De Friese GGD overweegt ook het aantal contactmomenten aan te passen, bijvoorbeeld door de oproepen te flexibiliseren.

Volgens Kamphuis zoeken ook elders in Nederland jeugdzorginstanties naar mogelijke vernieuwingen. "Dat past bij wensen vanuit de maatschappij en bij de reële krapte op de arbeidsmarkt. De aanwas van jeugdartsen vanuit de opleiding is beperkt en de uitstroom door de vergrijzing is een gegeven."

Herschikking

Een herschikking van taken van artsen naar verpleegkundigen kan een deel van de oplossing zijn, zegt Kamphuis in Medisch Contact. De AJN is voorstander van investeren in de eerste 1001 kritieke dagen van een kind. "Laat een arts in die periode goed kijken naar het kind. Na twee jaar kan er worden gedifferentieerd: niet alle kinderen hoeven dan per se door een arts te worden gevolgd." Er is volgens Kamphuis voor de verpleegkundigen wel extra scholing nodig als zij bepaalde taken gaan overnemen. Ook vind ze dat jeugdartsen een belangrijk onderdeel moeten blijven van de jeugdgezondheidszorg. "Er zijn altijd puur medische zaken, denk aan psychiatrische zaken, waarbij een arts nodig is."